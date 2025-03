Iltempo.it - Il Papa "respirava con i naselli" nell'audio: "Ha deciso lui di registrare"

Ieri, quando era appena cominciato il canto dell'Ave Maria che apriva la preghiera del Rosario in piazza San Pietro, è stata fatta risuonare la voce sottile e affaticata del Pontefice. "Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute dalla piazza, vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie", ha detto lentamente in spagnolo. Poche, essenziali parole,e quali è custodita tutta la fragilità e la potenza delargentino 88enne, da 21 giorni ricoverato al Gemelli per una polmonite bilaterale. Bergoglio hadi tornare così a parlare con i fedeli, con una scelta di grande impatto. Flebili respiri, poco più di 20 secondi, che hanno messo in evidenza la sofferenza del Santo Padre e che hanno allarmato buona parte degli ascoltatori.diffuso ieri "si sentiva tutto lo sforzo" diFrancesco nel voler ringraziare i fedeli per le preghiere.