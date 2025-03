Cultweb.it - Il Papa manda un messaggio audio ai fedeli, ecco cos’ha detto (VIDEO)

Dopo i giorni d’apprensione per le sue condizioni di salute,Francesco ha volutore, ieri, unaiper ringraziarli delle preghiere. L’è stato trasmesso prima del rosario in Piazza San Pietro, guidato dal cardinale Angel Fernandez Artime, pro-prefetto del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica. Pochi secondi, con voce ancora sofferente, che comunque hanno tranquillizzato il pubblico:“Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute dalla Piazza, Vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie“.Francesco (fonte: Virgilio Notizie)Nelle scorse settimane, infatti, erano circolate voci infondate su una presunta morte del pontefice, che sarebbe stata negata per motivi non meglio precisati.