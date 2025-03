Il no di Elly Schlein al piano di riarmo Ue | Sì agli investimenti comuni

Leggi su Open.online

La segretaria del Partito Democraticoè contraria a ReArm Europe. Perché «quello che serve oggi è un salto in avanti verso difesa comune europea. Se non si sta facendo, ahimè, è perché evidentemente non c’è ancora la volontà politica da parte degli Stati. Ai socialisti europei ho anche detto che la difesa europea è una cosa diversa rispetto all’agevolazione aldei 27 Stati membri, come fa ilvon der Leyen. Per questo va nella direzione sbata». In un’intervista al Corriere della Sera la leader Dem dice che durante il Covid è arrivato «un grandedi investimento, il Next generation Eu. Oggi siamo davanti a una sfida di analoga portata e non vediamo quel coraggio».Le prioritàchiede «undida 800 miliardi all’anno che tenga dentro tutte le priorità: quella industriale, la energetica, la sociale, l’ambientale, la digitale e la difesa comune.