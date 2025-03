Il Nibbio | la storia vera di Nicola Calipari

Leggi su Cinefilos.it

Il: ladiDurante il Festival di Sanremo del 2005 Paolo Bonolis diede in diretta nazionale la notizia della liberazione della giornalista de Il manifesto Giuliana Sgrena, sequestrata diversi mesi prima da alcuni combattenti in Iraq e la cui sorte era in bilico, tenendo l’Italia con il fiato sospeso. Subito dopo, però, sempre in diretta, Bonolis diede un’altra notizia, questa volta terribile: il funzionario del SISMIera rimasto ucciso nelle operazioni.Al cinema dal 6 marzo con Notorious Pictures, Ilcon protagonista Claudio Santamaria si concentra sulle ultime settimane di vita di, provando a raccontarne il lavoro e la vita privata, attraverso lo sguardo del regista Alessandro Tonda.LadiFormatosi negli scout, circostanza che ha contribuito a strutturarne il carattere e la personalità al servizio della comunità,entra nella Polizia di Stato nel 1979 e lavora presso la questura di Genova.