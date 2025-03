Ilfattoquotidiano.it - Il nemico non è più a Washington, ma a Bruxelles: così Donald Trump ha fatto cambiare idea persino a Dmitry Peskov

È talmente assurda la virata, talmente capovolta la prospettiva, che qualche giornalista non ha temuto di chiedere spiegazioni in piena conferenza stampa a. Gli Usa erano nostri nemici: lo abbiamo detto e ripetuto per mesi. E adesso? Nessuno poteva immaginare questo cambiamento, ha risposto il portavoce del Cremlino: ora la visione statunitense “coincide con la nostra in molti modi”.ha rovesciato la strategia Usa e ora va rovesciata la narrazione del conflitto: non è più nemica, ma.L’inizio della grande svolta è iniziato netto dopo i negoziati tra delegazione russa e Usa in Arabia Saudita a febbraio scorso. Sintonizzati sulle antenne del Cremlino, agenzie di stampa, giornali e canali tv si adeguano alla nuova realtà geopolitica: non si critica più, ma il “vecchio mondo”, l’Europa, l’Unione Europea, dove ci sono i nuovi Napoleone (Macron), i contrari ai negoziati che metteranno fine al conflitto, “il partito della guerra”.