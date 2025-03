Secoloditalia.it - Il nemico di Sinner in lacrime: Kyrgios si ritira dagli Indian Wells e fa la solita sceneggiata… (video)

Leggi su Secoloditalia.it

e ritiro. Nick– il “” di Jannock, sempre pronto a colpirlo sulla vicenda del doping – deve abbandonare il campo anel match del primo turno contro l’olandese Botic van de Zandschulp. L’australiano getta la spugna per problemi al ‘solito’ polso, che lo ha costretto lo scorso anno ad un lungo stop. Stava perdendo, ovviamente, come gli capita ormai da anni, polso o non polso. Ma la sceneggiata delleè un classico: la domanda è, perché non si cura bene prima di scendere in campo? Questione di soldi? E gli spettatori che pagano?perde il primo set al tie break e sinel secondo parziale, lasciando il campo sullo score di 7-6 (9-7), 3-0. Il 29enne si accascia sulla sedia al cambio campo e scoppia a piangere. Alla fine del match, inevitabile mettere in discussione la prosecuzione di una carriera che negli ultimi 2 anni non è praticamente esistita.