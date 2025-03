Terzotemponapoli.com - Il Napoli vuole blindare Anguissa. Interesse per Paixao

IlintendeFrank, così scrive “La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna. Oltre ad esercitare via pec il prolungamento automatico dell’attuale contratto fino al 2027, ha intenzione di aprire una nuova trattativa che possa portare ad un’ulteriore accordo fino al 2029 con opzione anche per l’anno successivo. Il club di De Laurentiisanche dare un ingaggio top ad. Secondo il quotidiano, la proposta di rinnovo a medio lungo termine oltre a quello automatico è sul tavolo. L’entourage diha scelto, per adesso, di metterla in stand by. Si sono presi del tempo per valutarla con attenzione poichè per Frank sarebbe praticamente uno degli ultimi contratti della carriera in quanto è prossimo a compiere 30 anni. Non c’è fretta in tal senso. Secondo La Gazzetta dello Sport, questa attesa può essere utile a chi cura gli interessi diper sondare anche qualche eventuale offerta dall’estero da parte di qualche big.