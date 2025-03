Terzotemponapoli.com - Il Napoli tra la Viola e la caccia al titolo: parla Novellino

Leggi su Terzotemponapoli.com

Walter, allenatore delnella stagione 1999-2000, a Vikonos Web Radio/Tv. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Febbre a ’90’. “Il pari con l’Inter ha un significato diverso, rispetto agli altri ottenuti dalnel mese di febbraio. Contro i nerazzurri ho rivisto un grande, mi sembra recuperato anche fisicamente. Certo, gli manca Neres che dà sempre quell’imprevedibilità in più in attacco, ma ora Antonio può contare sulle alternative che prima non aveva”.Okafor e Billing si sono ambientati in questo? “Billing ed Okafor, infatti, mi avevano lasciato un po’ perplesso, ora sono in condizione e Conte sa che può fare affidamento su di loro in questo finale di campionato molto interessante. Quando non riesci a vincere, almeno non devi perdere le partite perché ogni punto è importante e tutto sommato pareggiare con Roma e Lazio ci può stare, certo a Como è stata una brutta partita che alservirà da lezione”.