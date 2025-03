Ilrestodelcarlino.it - Il mondo di Campedelli: "Il Cesena è per sempre"

"Ai miei tempi, la tecnica la imparavi per forza. Ma mica per fare bella figura col mister. Il problema era giocare in casa in inverno, col pallone di cuoio, che se poi sbagliavi mira e rompevi un vaso, c’era da andare a spiegarlo alla mamma. E non era affatto semplice. Altro che quelli di gomma di oggi.". Se la ride di gusto Nicola, seduto al tavolino di un bar centro sportivo di Martorano. Aspetta l’orario di inizio dell’allenamento della sua Primavera e intanto pesca dai ricordi, i ricordi di una vita neldel calcio, vissutada protagonista., ha iniziato da piccolissimo. "Diciamo che ho cominciato a camminare e pochissimo tempo dopo è arrivato il calcio. Sono nato nel 1979: allora da piccolo potevi giocare solo con gli amici nel parco sotto casa e ovviamente io ero in prima fila, con mio fratello, di cinque anni più grande di me.