Calciomercato.it - Il Milan sprofonda e Conceicao va in confusione: ora prova a salvare sé stesso

Leggi su Calciomercato.it

Giornata intensa per il tecnico portoghese. In conferenza l’ex Porto hato far chiarezza su quanto accaduto, consapevole che la separazione è sempre più vicinaLa stagione delè un vero incubo e la tanto attesa svolta fatica ad arrivare. Anzi, più passa il tempo, più la situazione sembra peggiorare. Stamani nel mirino della critica è finito nuovamente Sergio. Il tecnico portoghese ieri aveva fatto parlare di se per la possibile rivoluzione contro il Lecce, nelle scorse ore, invece, è tornato protagonista dopo le informazioni sul suo presunto pensiero, fornite alla stampa dal suo ex portavoce. Ilva in: ora il portoghese(LaPresse) – Calciomercato.itIn conferenza stampa è arrivata la spiegazione da parte dell’ex Porto, intenzionato a far chiarezza in tribunale.