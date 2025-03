Bergamonews.it - Il mal di schiena ferma Daniel Maldini: Juve a forte rischio

Non si possono certo definire giorni fortunati quelli che sta passando l’Atalanta. Dopo aver perso per oltre un mese Stefan Posch, il gruppo nerazzurro rischia di dover affrontare la trasferta di domenica 9 marzo contro lantus, anche senza.Il classe 2001 ha infatti saltato l’allenamento di venerdì mattina a causa di unmal diche lo ha costretto ai box. Non tutto è perduto: non è da escludere che sabato nella seduta pomeridiana l’ex Monza sia presente insieme ai compagni. Tutto dipenderà da come la lombalgia si evolverà nelle prossime ore. Il numero 70 resta comunque aforfait.Buone notizie arrivano invece da Isak Hien, che dopo aver svolto lavoro individuale per la prima parte della settimana è tornato ad allenarsi in parte con i compagni.