Il Libro Proibito, tra i segreti di un thriller esoterico

Roma, 7 mar – Dopo essere stato un successo editoriale in diversi paesi, arriva finalmente anche in italiano il“Il“, scritto dal duo Guido Mina Di Sospiro e Joscelyn Godwin. È un paradosso che undi fama internazionale di cui uno dei co-autori è italiano arrivi solo dopo dodici anni dalla sua uscita. Ma questo è uno dei sintomi dello stato dell’editoria narrativa italiana “mainstream” che sembra snobbare la narrativa italiana per dare spazio solo a figli e figliocci privi di qualunque talento. E dall’altra sottolinea il lavoro di case editrici come la milanese Bietti, grazie alla quale possiamo avere gioielli di questo tipo.Scatole cinesi e contorni alchemiciI due autori, entrambi studiosi di esoterismo, ci portano all’interno di una scatole cinesi dai contorni alchemici.