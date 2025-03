Tpi.it - “Il libro possibile 2025”: al via la prima tappa internazionale del Festival made in Puglia

Tutto pronto per Ila Londra. Dall’11 al 13 marzo, la XXIV edizione delindiretto da Rosella Santoro, dopo 24 anni di successi a Polignano a Mare e a Vieste, inaugura nella capitale britannica la, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura a Londra e il supporto della Regione.Doppia location per tre giorni di eventi, night and day: la mattina alla London Book Fair e la sera all’IIC Londra. Si celebrano i libri e i loro grandi autori italiani e inglesi, voci di spicco della letteratura, dell’economia, dell’informazione e della divulgazione scientifica europea. Tra i nomi più attesi: Simonetta Agnello Hornby, Philip Ball, Jonathan Coe, Carlo Cottarelli, Diego De Silva, Tommaso Ebhardt, Barbara Gallavotti, Olivia Laing, Michele Masneri.