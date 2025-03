Lettera43.it - Il governo vuole introdurre il reato autonomo di femminicidio: la bozza del ddl

Venerdì pomeriggio il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema del disegno di legge che introduce ildi, con pene più severe per la violenza sulle donne motivata dalla discriminazione di genere. Il provvedimento, annunciato alla vigilia dell’8 marzo, è stato presentato in conferenza stampa a Palazzo Chigi. «Ildiventa un nuovoed è punibile con l’ergastolo», ha dichiarato la ministra della Famiglia e delle Pari Opportunità, Eugenia Roccella, citata dall’Ansa. «È una novità dirompente, non solo sul piano giuridico ma anche culturale». Roccella ha sottolineato che la nuova fattispecieevidenziare la specificità della violenza di genere: «Ogni tre giorni una donna muore. Ilva isolato comeper far capire la diversità di questo crimine».