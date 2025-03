Secoloditalia.it - Il giustiziere del Rione Sanità: investe con la moto il bidello che ha abusato della figlia

Lo hanno già ribattezzato ildel, il protagonista di una vicenda drammatica che ha visto il tentato omicidio di unscuola Angiulli, un noto istitutozona, ha svelato un caso di cronaca raccapricciante. Dietro l’incidente, ci sarebbe la vendetta del padre di un’alunna, che ha deliberatamente investito con lal’assistente scolastico.Secondo la ricostruzione del quotidiano Il Mattino, il comportamentoragazzina era cambiato drasticamente. I genitori, preoccupati per i suoi improvvisi silenzi, scatti d’ira e lacrime, hanno iniziato a indagare. La scoperta di molestie da parte di un collaboratore scolastico ha portato la madre a intraprendere un’azione legale, denunciando l’uomo per violenza sessuale. In un atto di disperazione e rabbia, il padre ha invece deciso di farsi giustizia da solo.