Gqitalia.it - Il Gattopardo colpisce nel segno anche con i personaggi secondari

Che Il, la serie Netflix italo-inglese tratta dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, potesse far parlare di sé, se lo aspettavano tutti. Inutile negarlo: costumi sontuosi e ambientazioni da favola fanno decisamente la loro parte e,il fatto che la serie sia riuscita a stare al passo con i tempi, assorbendo un po’ di leggerezza dagli altri show Netflix in costume che abbiamo visto negli ultimi anni, potrebbe essere un elemento a favore del successo previsto.Ciò che desta maggiormente interesse in questa produzione è, però, soprattutto il cast: Kim Rossi Stuart nel ruolo di Don Fabrizio è magnetico, ombroso al punto giusto, fiero e stupisce con il suo accento siciliano quasi perfetto. Benedetta Porcaroli (Concetta), Saul Nanni (Tancredi) e Deva Cassel (Angelica) si muovono, invece, in un ottimo equilibrio tra la capacità di entrare neiche interpretano e l’hype che si è creato attorno ai loro nomi da giovani star in ascesa, capaci di dare uno scintillìo in più allo show.