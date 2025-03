Bergamonews.it - Il futuro dello sport management passa per Bergamo: al via la 2ª edizione di Sportour

. Al via la secondadiour, il corso di perfezionamento incentrato sul temae della sua relazione con le imprese e il territorio. Si tratta di un’iniziativa prima in Italia per la modalità di interazione tra università, Cus, il mondo delle istituzioni pubbliche e quello delle imprese.Il corso è proposto dalla School ofdi UniBg su iniziativa di Giovanni Fassi, amministratore delegato di Fassi Gru Spa, in collaborazione con Confindustria, Servizi Confindustriae il CUS – Centro Universitarioivo. Fassi Gru ha deciso di mettere a disposizione anche quest’anno 15 borse di studio del valore di 2mila euro ciascuna. “Credo molto in questa iniziativa – sottolinea Giovanni Fassi -. Sono orgoglioso di contribuire a sostenere i giovani che decideranno di ampliare le loro competenze in un ambito innovativo e stimolante, con positive ricadute su tutta la comunità e il territorio bergamasco”.