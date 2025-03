Il filosofo Walzer | Trump odia la scuola pubblica per lui forma i futuri elettori della sinistra Vuole favorire l’istruzione privata e religiosa

Leggi su Orizzontescuola.it

In un'intervista a La Re, ilMichael, lancia l'allarme sulla politica educativa dell'amministrazione, evidenziando come la proposta di cancellazione del Dipartimento dell'Istruzione rappresenti solo l'ultimo passo di un attacco sistematico all'istruzioneamericana.L'articolo Il: “la, per lui” .