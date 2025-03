Tvzap.it - Il Festival potrebbe lasciare Sanremo: a quale città pensa la Rai come sede alternativa

Leggi su Tvzap.it

News Tv. Ildinon è mai stato così in bilico. Il Comune ligure ha deciso di indire una gara per l’assegnazione dell’evento e i vertici della RAI si sono messi a lavoro per trovare in extremis unaper ospitare la nota kermesse musicale. (Continua.)Leggi anche:2023, insulti a non finire ad Amadeus: l’icona del rock esplodeLeggi anche: Rai, violenta rissa nelladi Milano: necessario l’intervento della Poliziadiin bilicoIldida un paio di anni è in bilico. La nota kermesse musicalecambiare rete o addirittura. Il Comune di, infatti, avrebbe deciso di indire una gara per l’assegnazione dell’evento. La RAI sarebbe corsa subito ai ripari. La rete televisiva pubblica, infatti, non può permettersi di perdere un evento così importante e avrebbe già scelto unaper ospitare la kermesse musicale.