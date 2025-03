Il femminicidio sarà punito con l’ergastolo. La decisione di Giorgia Meloni

Leggi su Open.online

Ilpraticamente sempre con. E non solo, come accadeva finora nelle previsioni contenute dal cosiddetto Codice Rosso varato nel 2019, quando c’è una relazione tra la vittima e il suo assassino. E’ la novità contenuta nella bozza di disegno di legge anticipata da Francesco Bechis sull’edizione on line del Messaggero. Il testo della leggeCome spiega il giornale, si inserirebbe nel codice penale un articolo 577 bis, proprio intitolato, che spiega che “chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna, o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, ècon”. Attualmente, il codice rosso prevedeva semplicemente un’aggravante.