Il femminicidio diventa un reato punibile con l'ergastolo: tutte le novità

Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge che introduce ildi. La pena prevista èle. Ilunconle– notizie.comIl ministro della Giustizia Carlo Nordio ha definito “risultato epocale” quello raggiunto dalla ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Eugenia Roccella. Un risultato che arriva alla vigilia dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge che introduce il delitto die altri interventi normativi per la lotta alla violenza sulle donne e per la tutela delle vittime.Il provvedimento, che ora passa al Parlamento, punta a mettere al centro dell’attenzione le donne che subiscono la violenza maschile e prevede che dovranno essere ascoltate anche, ad esempio, quando si deciderà una modifica nel trattamento penitenziario del condannato.