Panorama.it - Il femminicidio diventa reato punito con l'ergastolo

Leggi su Panorama.it

In una giornata densa di significato, alla vigilia dell’8 marzo, il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge per l’introduzione del delitto dinel codice penale. Il provvedimento, annunciato in conferenza stampa a Palazzo Chigi dalla ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, segna una svolta storica nella legislazione italiana in materia di violenza di genere.“Ilun nuovoautonomo ed è punibile con l’”, ha dichiarato Roccella, sottolineando l’importanza di questa innovazione non solo dal punto di vista giuridico, ma anche culturale. Fino ad oggi, il termine “” non aveva una collocazione specifica all’interno del codice penale italiano, ma con questa riforma il legislatore ha inteso evidenziarne la peculiarità e la gravità sociale.