Il ds barese del Sassuolo. Palmieri: "Non è mai semplice trovarsi di fronte a quella maglia»

di nascita e di tifo, uno che labiancorossa è riuscito a vestirla tra i pro’ solo a fine carriera, Francesco(foto) vivrà una domenica per lui, comunque, speciale: "Per nessunincontrare da avversario il Bari – ha detto in un’intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno il ds neroverde – è una sfida normale. Qui ac’è una piccola colonia di baresi, ci sono Angelo Carbone ed Emiliano Bigica, mi sento un po’ a casa, ogni tanto si parla in dialetto. Non è maidilabiancorossa,per la quale hai sognato fin da bambino di giocare. Per me era una malattia.". Ha sempre il Bari nel cuore (anzi: la Bari, come dicono i tifosi biancorossi), ma domenica, inevitabilmente, il suo interesse sarà solo per ilormai lanciato verso la A.