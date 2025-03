Lanazione.it - Il dolore della comunità di Alfero

Leggi su Lanazione.it

VERGHERETO (Forlì-Cesena) Ieri mattina la frazionedi Verghereto, in provincia di Forlì-Cesena, si è svegliata ancora scioccata dalla tragedia che mercoledì 5 marzo ha colpito quella piccoladi meno di mille abitanti, incastonata nella conca tra il monte Fumaiolo e il monte Còmero. Unadove tutti si conoscono, unaancora incredula che un figliosua terra sia stato portato via mentre era al lavoro, lontano da casa, ad Arezzo, in un cantiere condotto dalla Edil Balze di Verghereto. Una impresa di costruzioni conosciuta non soltanto nel territorio cesenate. Una ditta qualificata con pluridecennale attività, con la sede distante non molti chilometri da, impegnata in importanti lavori oltre nell’edilizia privata anche per vari appalti di amministrazioni pubbliche.