Ilgiorno.it - Il dj Alessandro Basciano fa ricorso contro il divieto di avvicinamento alla ex Sophie Codegoni

Milano, 7 marzo 2025 – Il dj, tramite il difensore Leonardo D'Erasmo, ha presentatoin Cassazionela misura deldiex compagna, disposta dal Tribunale del Riesame di Milano lo scorso 28 febbraio. L'uomo, arrestato a novembre con l'accusa di stalking, nei confronti della ex fidanzata influencer, era stato scarcerato meno di 48 ore dopo. Una decisione che l'aggiunta Letizia Mannella e il pm Antonio Pansa avevano impugnato davanti al Riesame chiedendo gli arresti domiciliari., per i giudici, non avrebbe dato alcuna prova di aver capito il grave disvalore dei suo comportamento e anche per questo avevano deciso di disporre nei suoi confronti la misura deldia meno di 500 metri. Giudizio severo Il 28 febbraio scorso, in effetti, i giudici del Riesame avevano espresso un giudizio di estrema severità nei confronti diper giustificare – accogliendo così parzialmente l’appello della Procura – ildimodella ed ex fidanzata: “Il djnon ha dato alcuna prova di aver capito il grave disvalore dei suo comportamento nei confronti di, non soltanto continuando a screditarla, ma anche incolpandola di essere la responsabile dei suoi atteggiamenti aggressivi”.