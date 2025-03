Sport.quotidiano.net - Il Diavolo cambia pelle. Ds, tecnico e giocatori. Cardinale e Furlani insieme studiano il Milan del futuro

Nuovo: lavori in corso, a tutti i livelli. Prima i colloqui londinesi tra la proprietà rappresentata da Gerrye il suo senior advisor Zlatan Ibrahimovic. Poi l’incontro newyorkese tra lo stessoe l’amministratore delegato, Giorgio: "Un’occasione per discutere e condividere, attraverso una serie di incontri produttivi di persona, diversi argomenti e progetti del cluba molti interlocutori all’interno di RedBird", la nota della società diffusa nella tarda serata di ieri. Sullo sfondo, l’espressione di due parti all’interno del mondo rossonero: una relativa a RedBird, l’altra a Elliott. Sui tavoli, soprattutto, la direzione che prenderà il: a partire dalla figura, attualmente mancante, del direttore sportivo. Aggiornamenti e programmazione: per arrivare a una scelta nel giro di qualche settimana e partire per la rifondazione, quanto meno, dal prossimo mese.