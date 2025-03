Quifinanza.it - Il ddl Spazio agevola Elon Musk? Polemiche dopo l’approvazione alla Camera

Il Ddlè stato approvatocon 133 sì, 89 no e 2 astenuti. Il governo è soddisfatto, mentre le opposizioni protestano sostenendo che si tratti di un favore ad. Il patron di Starlink e SpaceX, nei fatti, ne risulterà avvantaggiato.Il testo, che passerà presto in Senato, mira a regolamentare e a far sviluppare nel nostro Paese la Space Economy soprattutto tramite il contributo dei privati.Cos’è il DdlL’intenzione del Ddlè quella di “colmare il vuoto normativo dell’ordinamento nazionale in materia di attività spaziali, promuovendo la crescita dell’industria spaziale italiana e l’innovazione tecnologica, oltre a rafforzare la cooperazione internazionale”.I punti fondamentali riguardano le disposizioni in materia di esercizio delle attività spaziali.