Il culto di Kiko Kostadinov può diventare mainstream?

In un’afosa giornata newyorkese di fine luglio,è impegnato a curiosare all’interno di un raffinato negozio vintage di Williamsburg. A trentacinque anni, è uno dei designer di moda più talentuosi della sua generazione, un cervellone tatuato originario della Bulgaria il cui marchio omonimo, con sede a Londra, sta vivendo un momento di enorme successo. Le collezioni diper le passerelle del lusso stanno letteralmente volando fuori dai magazzini, mentre un flusso costante di collaborazioni, con marchi del calibro di Asics e Levi’s, genera un crescente hype attorno alla sua attività indipendente. Tuttavia, niente sembra renderlo più felice che scavare tra pile di capi polverosi.In realtà non è qui per fare shopping. Il solitamente timidoè in missione, alla ricerca degli abiti più particolari in grado di ispirare le sue bizzarre creazioni.