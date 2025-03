Sport.quotidiano.net - Il crash test del Modena. All’Arechi clima caldissimo

Le immagini dell’allenamento a porte aperte, con oltre 300 persone e il faccia a faccia della squadra con gli ultras della curva, chiarificano abbastanza limpidamente che tipo di ambiente iltroverà a Salerno domani alle 15: caldo,. In questa particolare circostanza, l’aspetto mentale potrebbe contare molto di più rispetto a quello tecnico. E il tema della mentalità, non proprio spumeggiante nei momenti chiave per il salto di qualità, pure. È una sorta diche, in italiano, si potrebbe tradurre come una prova di impatto, per verificare la sicurezza delle automoboli, ad esempio. La partita, effettivamente, verificherà la tenuta del, nel solito limbo tra l’ambizione e il timore di rimanere coinvolto in qualcosa di piuttosto tenebroso. Di solito, l’abbraccio settimanale del pubblico può essere arma a doppio taglio: o porta un’eccesiva tensione o, al contrario, carica e di conseguenza trasforma una squadra.