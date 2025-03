Secoloditalia.it - Il coraggio della mamma di Pamela Mastropietro in carcere da Oseghale: «Gli ho chiesto verità e pentimento»

Ladi, Alessandra Verni, ha incontrato inInnocent, condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio18enne romana, violentata, uccisa e fatta a pezzi a Macerata nel 2018 dopo essersi allontanata da una comunità di Corridonia. A riferirlo all’agenzia di stampa Adnkronos è la stessa Verni, che nei mesi scorsi, avevadi vedere l’uomo, per il quale la condanna è stata confermata a gennaio dopo un secondo ricorso, straordinario, in Cassazione.Ladiinda«Quando incontri il carnefice ti vengono tanti pensieri in testa, ti verrebbe da sbranarlo, ma non risolveresti nulla, anzi diventeresti un carnefice anche tu. In questo modo non darei giustizia a, diventerei carnefice anche di me stessa e non è questo quello che voglio», ha detto la signora Verni, che dasi è presentata vestita e pettinata come la figlia quel giorno e con indosso la maglietta «con le foto di come l’ha ridotta per ricordare quello che ha fatto».