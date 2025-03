Ilrestodelcarlino.it - Il convegno: ’Missionari di Speranza sulle strade del mondo’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Durante la Quaresima, il centro missionario diocesano propone come tutti gli anni delle intenzioni di preghiera per le varie missioni diocesane sparse nel mondo. Come momento di approfondimento, è previsto per domenica 9 marzo unMissionario dalle 15.30 alle 18.30 presso la parrocchia del Sacro Cuore a Reggio Emilia dal titolodidel. Si potranno ascoltare le testimonianze di missionari locali da poco rientrati dalla missione: don Gabriele Burani (dall’Amazzonia, nella foto) e i coniugi Emanuele Barani e Maria Teresa Gambigliani Zoccoli (dal Madagascar). Ci sarà poi l’intervento di suor Maria Cristina Tibaldo che ha trascorso un mese a Lampedusa in un Progetto di accoglienza per migranti e di don Marcello Govi, dell’Operazione Mato Grosso (Perù).