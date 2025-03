Unlimitednews.it - Il Consiglio dei Ministri ha dato il via al disegno di legge sul femminicidio

ROMA (ITALPRESS) – Ildeinella seduta odierna ha approvato lo schema deldiper l’“Introduzione del delitto die altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”.“Fin dall’inizio del nostro manla violenza sulle donne è stata un tema centrale: abbiamo cercato di intervenire sugli strumenti di prevenzione, con l’adozione di misure cautelari. I femminicidi sono diminuiti in misura molto lieve e quindi abbiamo ritenuto di dover intervenire nuovamente”. Lo sottolinea la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella in conferenza stampa al termine deldei.“Abbiamo dunque introdotto un reato autonomo diche verrà punito con l’ergastolo – continua Roccella, – Questo conferma la specificità della situazione e quindi una differenza dall’omicidio, non in termini di gravità dal punto di vista etico ma proprio per la diversità numerica dei casi di: c’è un’asimmetria assolutamente evidente tra donne e uomini e l’omicidio di uomini da parte delle donne presenta numeri irrisori, per non dire quasi inesistenti.