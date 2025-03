Iltempo.it - Il Conclave segreto all'ombra del Papa. Da Zuppi a Erdo, i due volti della Chiesa

Oggi sono esattamente tre settimane cheFrancesco è assente dalla scena pubblica e questo in certi ambientiSanta Sede sta creando sempre più allarmismo. Nessuno al momento è in grado di immaginare quando il pontefice rientrerà a Santa Marta e, soprattutto, quando potrà tornare alla quotidianità. Nonostante le rassicurazioni diffuse dai bollettini giornalieriSala Stampa, nel piccolo Stato la tensione è palpabile. Il Giubileo scorre mestamente con i suoi eventi fissati da mesi, come pure l'inizioQuaresima con i suoi riti e le celebrazionili cui suppliscono a turno i cardinali di Curia. Un porporato di primissimo piano ormai ultraottantenne ieri ci confidava tristemente: «È come vivere un periodo di Sede Vacante, ma con ilvivo». La definizione dell'eminentissimo calza a pennello e raffigura plasticamente quanto sta accadendo ormai da giorni interminabili nella Città del Vaticano.