Ilrestodelcarlino.it - Il Comune fa i conti: il bilancio. Arriva la tassa di soggiorno. Dalle farmacie incasso record

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tariffe invariate e un avanzo stimato, per il prossimo triennio, di circa tredici milioni di euro. Questi i numeri deldi previsione finanziario che è stato presentato ieri pomeriggio in consiglio comunale dall’assessore Francesca Pantaloni. In merito alle entrate, nel 2025, si prevedono undici milioni e 600mila euro per l’Imu e una somma pressoché identica anche per la Tari. Previsto, poi, un aumento del gettito per l’addizionale Irpef. Dal primo aprile, dunque tra pochi giorni, entrerà in vigore anche ladiche, secondo una stima effettuata dallo stesso assessore, porterà nelle casse delcirca 170mila euro all’anno. L’obiettivo dell’amministrazione, inoltre, è anche quello di avere una gestione interna per quanto riguarda la riscossione. "In questo modo garantiremo che tutti paghino le imposte, prevedendo anche degli aiuti per chi non riesce a sopperire in determinati momenti – ha spiegato l’assessore Pantaloni -.