Ilrestodelcarlino.it - ‘Il commercio tra realtà e innovazione’: le sfide

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si è svolta ieri mattina, nella Sala dei Savi di Palazzo dei Capitani, la conferenza di presentazione del ciclo di corsi di formazione ‘Iltra, organizzato da Wap in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Hanno partecipato l’assessore al, Laura Trontini, Maurizio Detto di Wap associazione commercianti, Greta Kovalenko di GKvisuaLab Vetrinistica & Visual Merchandising, Jacopo Cinelli e Daniele Guerrucci di Mirai. Hanno inviato un messaggio anche Massimiliano Alvisi di Shop Survivor e la presidente di Wap, Sara Brunone. Sara proprio Massimiliano Alvisi il relatore di questi corso di formazione per retailer che negli ultimi anni hanno aiutato oltre 6.000 tra imprenditori e collaboratori ad apprendere gli strumenti per affrontare le novità del settore.