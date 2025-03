Tarantinitime.it - Il comandante della Legione Puglia in visita alle stazioni carabinieri della provincia

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoIeri, 06 marzo, il”, Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, hato la Stazionedi Sava e la Stazionedi Avetrana.In entrambe le circostanze, l’alto Ufficiale, accolto dai rispettivi Comandanti, ha incontrato il personale dipendente. Dopo aver fatto un punto di situazione su varie tematiche del territorio e sulle attività di indagine in corso, il Generale ha espresso un ringraziamento per l’opera di prevenzione e repressione svolta dai militari nelle due località, sottolineando l’importanza dellequali espressionecapillarità dell’Arma, demandando aidi essere sempre tra la gente e per la gente, al servizio dei cittadini. In particolare ha auspicato che isiano sempre pronti ad affrontare con professionalità le varie sfide quotidiane, confermando il ruolonostra Istituzione quale primario presidio di legalità, rassicurazione sociale e fiducia.