Il colore di tendenza di marzo 2025 e gli outfit per indossarlo

Il marrone si afferma come ildidella primavera estate, portando con sé un’eleganza senza tempo e una versatilità inaspettata. Spesso associato ai toni caldi dell’autunno, in questa stagione si rinnova in chiave raffinata e contemporanea, declinandosi in nuance sofisticate come il mocha, il cioccolato fondente e il caramello. Sulle passerelle, il marrone è stato protagonista di look monocromatici dall’allure minimalista, ma anche di audaci mix con tonalità più vivaci, dal rosso fuoco al verde bosco. Perfetto per capi sartoriali dal taglio pulito, abiti in maglia e look da cerimonia, il marrone si dimostra un alleato ideale persia da giorno che da sera. Come? 5per indossare la tonalità must-have di stagione.