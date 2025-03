Cultweb.it - Il codice Voynich: ecco il libro più misterioso del mondo (decifrato da un’italiana)

Ilè uno dei manoscritti più enigmatici della storia. Datato al XV secolo, questodi 240 pagine è scritto in un linguaggio sconosciuto e decorato con illustrazioni di piante inesistenti, diagrammi astrali e figure umane enigmatiche. Da oltre un secolo, studiosi, linguisti e crittografi hanno cercato di decifrarlo, senza successo. Almeno fino all’arrivo di una studiosa italiana, Eleonora Matarrese. Il manoscritto, infatti, altro non è se non un prezioso compendio di botanica.Il Manoscritto di(fonte: Yale)Ilillustrato, come dimostrato dal test al carbonio, risale al XV secolo. Il nome delviene dal mercante di libri rari Wilfridche nel 1912 acquistò il pregiato manoscritto dal Collegio Romano dei Gesuiti di Villa Mondragone, a Frascati.fu incuriosito dalla presenza di una lettera scritta dal rettore dell’Universita? di Praga, nonché medico reale di Rodolfo II di Boemia, Jan Marek Marci, allo studioso Athanasius Kircher, uno storico tedesco vissuto nel XVII secolo.