Ilfattoquotidiano.it - Il Cnr contro i tagli di Trump alla ricerca Usa: “A rischio la cooperazione scientifica globale”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“La comunitàdel Cnr esprime piena solidarietà a colleghe e colleghi di università e istituzioni distatunitensi e sostiene senza riserve il loro appello all’amministrazione”. Obiettivo: ottenere un passo indietro “sui, i numerosi licenziamenti e le decisioni volte a limitare la libertà di, comunicazione e di promozione di valori universali come l’equità e il rispetto delle diversità”. I membri eletti negli organi scientifici e di governo del Consiglio nazionale delle Ricerche hanno firmato un appello che ha raccolto l’adesione formale di mille tratori, tecnici e amministrativi a sostegno della comunitàdegli Stati Uniti che il 7 marzo si mobilita per protestarele recenti scelte dell’amministrazione. L’appello, tra l’altro, è una risposta all’invito delle riviste Nature e Science rivoltocomunitàinternazionale, affinché non si volti dall’altra parte.