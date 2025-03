Lanazione.it - Il circuito giovanile Junior Next Gen 2025 fa tappa in tre circoli aretini

Arezzo, 7 marzo– Le giovani promesse del tennis italiano in campo nei. Da sabato 8 a domenica 16 marzo è in programma lainaugurale delnazionaleGenche, promosso direttamente dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, fain terra d’Arezzo per il tredicesimo anno in virtù della sinergia organizzativa tra Tennis Giotto, Tennis Club Castiglionese eTennis Arezzo. Questo torneo è riservato alle categorie giovanili maschili e femminili dall’Under10 all’Under14, andando a riunire tennisti e tenniste didi tutta la macroarea centro-nord che comprende Lazio, Sardegna, Toscana e Umbria che potranno vivere l’opportunità di misurarsi in un contesto di alto livello tecnico e agonistico. Il torneo di Arezzo aprirà il calendario delloGenche proseguirà poi con altre quattro tappe previste dal 17 aprile alloTennis Palocco di Roma, dal 20 luglio e dal 3 agosto nei centri estivi federali, e dal 4 ottobre al Tennis Club Perugia, con ogni prova che terminerà con l’aggiornamento della graduatoria nazionale per determinare i tennisti delle diverse categorie che potranno partecipare al master conclusivo in programma a novembre a Torino nei giorni delle ATP Finals.