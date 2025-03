Ilrestodelcarlino.it - Il Cesena in campo coi suoi tifosi. Il club appoggia il ricorso al Tar

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilscende ininsieme ai. Lo fa scegliendo una modalità che di certo segnerà un precedente nell’ambito delle interazioni tra sport e società civile. Nelal Tar della Lombardia depositato ieri dagli avvocati Giovanni Adami, Riccardo Luzi, Paolo Alberto Reineri e Daniele Labbate e redatto con l’intento di chiedere il via libera a tutti i- compresi i non tesserati - agli spalti dello stadio di Brescia in vista della gara di domani tra i padroni di casa e il Cavalluccio, le cui tifoserie sono gemellate, è intervenuto infatti anche ilromagnolo che ha presentato una memoria scritta a integrazione della documentazione. Ilè stato depositato dal Coordinamentoe dall’Associazioneti con l’intento di ottenere la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto emesso del Prefetto di Brescia.