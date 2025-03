Sport.quotidiano.net - IL CENTROCAMPO, PISA: VOTO 8. Marin e Piccinini le certezze. Aspettando ancora Solbakken

Sulla carta ilnerazzurro, ad agosto, si presentava con due dei migliori profili di tutta la Serie B da utilizzare sugli esterni: Tomas Esteves e Mehdi Leris. Poi ci ha pensato il campo a toglierli di mezzo senza darci neppure il tempo di capire come avrebbe potuto sfruttarli Pippo Inzaghi. Il quale, però, non si è fatto prendere dal panico e con grande pragmatismo, un pizzico di fortuna e ottima intuizione ha riciclato Idrissa Tourè nel ruolo di cursore. Dall’altra parte ha pescato dal mazzo degli acquisti estivi l’esterno mancino più talentuoso del torneo, Samuele Angori, con una cerniera centrale imperniata su. Se il primo rappresenta ormai uno dei migliori calciatori del panorama nazionale, il secondo rappresenta un altro dei successi del lavoro del tecnico emiliano: 28 presenze, 4 gol e 4 assist sono i numeri di una delle mezzeali più performanti, in inglese si direbbe "box to box", dell’intera cadetteria.