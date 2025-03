Laverita.info - Il cdm vara il reato ideologico: femminicidio

Leggi su Laverita.info

La pena prevista in caso di discriminazione o odio di genere sarà dell’ergastolo. Ma le aggravanti erano già nel Codice. Il ministro Casellati esulta: «Fermiamo la mattanza in corso». La nuova fattispecie vale solo per i due sessi biologici.