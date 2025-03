Movieplayer.it - Il caso Millie Bobby Brown: qualcuno salvi le giovani donne dal mito della purezza

Leggi su Movieplayer.it

Dopo la premiere di The Electric State, la star di Stranger Things è stata tempestata di commenti negativi per il suo aspetto fisico, a detta di molti troppo "maturo". Ma quelle critiche raccontano moltosocietà in cui viviamo. "Ogni donna è una bambina che ha perduto la grazia, un mostro che un tempo era umano." Questa frase che senza contesto può sembrare assurdamente provocatoria descrive in pieno quel fenomeno che nelle ultime settimane ha investito l'attrice. La citazione è di Jude Ellison Sady Doyle che nel suo saggio Il mostruoso femminile analizza quanto le fasivita di una donna abbiano turbato (e turbino) una narrazione cinematografica che per molto tempo è stata appannaggio maschile. Tutti guardiamo la televisione, tutti ascoltiamo musica, tutti abbiamo, almeno una volta nella nostra vita, guardato un film o una .