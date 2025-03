Quotidiano.net - “Il carico da undici”: il noir di Patrizia Violi che racconta la provincia tra ironia e mistero

Ildiha un fascino tutto suo: atmosfere sospese, personaggi che portano il peso di una realtà più piccola ma non meno intensa, delitti che si intrecciano con dinamiche sociali e familiari. Il tutto condito con un po’ di, giornalista e autrice de "Ilda" (Salani), incarna perfettamente questo approccio con il suo romanzo ambientato a Imola nel 1979., nel nostro vodcast “Il piacere della lettura”, ci hato che ha scelto il 1979 come momento cruciale, l'anno in cui hanno iniziato ad emergere edonismo e superficialità, elementi che avrebbero caratterizzato gli anni a venire. Imola, la sua città natale, diventa così il palcoscenico perfetto perre un cambiamento sociale che si riflette nelle vite dei personaggi. “È il momento in cui è cominciata la superficialità che ci ha portato all’epoca dei social”,