Il caos sul riarmo Ue mette per la prima volta Schlein in discussione

I riformisti del Pd, che regolarmente si incontrano per discutere il da farsi, l’hanno ribattezzata «l’attivista». È il soprannome che hanno dato alla segretaria Elly, a capo del più grande partito di opposizione. «L’attivista» conserva una naturale componente di movimentismo, molta piazza e poca arte di governo di un partito. Non il massimo per una leader che aspirerebbe a costruire una valida alternativa alla destra di Giorgia Meloni. Il fatto che questa definizione si diffonda soprattutto adesso, con ilsuldell’Europa, è interessante, perché segnala l’intenzione, da parte dei riformisti dem, di ritrovare una rotta. Quasi fosse finita la fase dell’ascolto.Elly(Imagoeconomica).Per lasi trova al centro di un dibattito sul futuro del Pdha d’altronde avuto due anni di tempo a disposizione senza incontrare troppe resistenze interne.