Padovaoggi.it - “Il Canova mai visto”, la mostra al Museo diocesano

Leggi su Padovaoggi.it

Per ragioni tecniche e logistiche la“ILMAI. Opere del Seminario vescovile e della Chiesa degli Eremitani”, annunciata per l’autunno 2024 è slittata a marzo 2025: verrà infatti inaugurata sabato 8 marzo per rimanere aperta al pubblico fino all’8 giugno 2025. Scopri il.