Il Campidoglio e i fondi alla coop anti Meloni E Gualtieri non lo sa

L'associazione pro-migrBaobab Experience, che con i suoi legali assiste Lam Magok Biel Ruei, l'uomo che ha denunciato il governoper favoreggiamento nell'ambito del caso Almasri, a Roma gestisce da gennaio uno sportello di assistenza per gli stranieri che gravitano intornostazione Tiburtina. I soldi li mette il Comune, governato dal sindaco dem Robertoche più volte ha sottolineato i buoni rapporti tra ile Palazzo Chigi, al di là dei colori politici, soprattutto nell'organizzazione del Giubileo. Evento che è sacro ma anche profano (per le grandi opere realizzate nella Capitale sono stati stanziati 1,7 miliardi) chegestisce per conto del governo, visto che è stato nominato commissario straordinario. Incarico, questo, che gli conferisce poteri speciali anche nel campo dei rifiuti ma che soprattutto gli assicura un canale diretto con l'Esecutivo, nell'interesse della Città eterna.