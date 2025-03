Ilgiorno.it - Il calendario in pista. Nove mesi di eventi e non solo motori. Aspettando la Formula 1

L’Autodromo di Monza apre le porte alla città per un 2025 ricco di. Nondi, ma anche di corse podistiche e in bicicletta e di appuntamenti all’insegna della solidarietà. Ieri in Municipio a Monza, i vertici di Sias Autodromo, il sindaco di Monza e presidente di Consorzio Villa Reale e Parco Paolo Pilotto, e l’assessora allo Sport Viviana Guidetti, hanno presentato il ricco programma diprevisti per i prossiminel circuito monzese. Si tratterà di 12 rassegne di competizionistiche, 4 manifestazioni sportive, e 5a scopo benefico. La lunga cavalcata delle competizionistiche inizia con il Ferrari Challenge Europe, il monomarca del Cavallino che inaugura la propria stagione proprio sul circuito brianzolo dal 28 al 30 marzo. Seguirà ad aprile un lungo fine settimana per gli amanti delle auto storiche: si comincia giovedì 10 aprile con la partenza della XVI edizione della Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo e si prosegue con il primo appuntamento dell’anno di Aci Historic Racing Weekend (11-13 aprile) che comprende il Campionato italiano velocità circuito Auto storiche, e altre 5 gare di auto storiche Turismo e Gt.