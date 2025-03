Ilgiorno.it - Il bullo rapinatore in treno. Condannato a 3 anni e mezzo

Due condanne e due assoluzioni per gli egiziani bulli della rapina ina un turista spagnolo. Le ha decise il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza Andredia Giudici, che ha inflitto nel processo con il rito abbreviato la pena di 3a un 19enne, quella di 2con sospensione condizionale per un altro 19enne e l’assoluzione di altri due ragazzi di 28 e 18. In carcere resterà quindi solo il 19enne dei quattro accompagnati ieri nell’aula giudiziaria dalla casa circondariale. Il giudice ha infatti deciso di estendere da 2a 2la pena sospesa per uno degli imputati, come previsto per i minori di 21. La Procura di Monza aveva chiesto due condanne a 4e 8 mesi di reclusione e due condanne a 3di reclusione. Il fatto contestato risale all’ottobre scorso.